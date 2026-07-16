В Иркутской области восстановят 13 объектов культурного наследия

Ранее КП-Иркутск рассказывала о трагедии в садоводстве «Горный Байкал», где 27 мая 2025 года во время вечеринки 14 подростков пятеро из них погибли, а спустя год и два месяца суд вынес приговор 25-летнему мужчине, который купил алкоголь для компании и был признан виновным, получив 16 лет колонии строгого режима.