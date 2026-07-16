В Иркутской области восстановят 13 объектов культурного наследия

В Иркутской области наконец определены инвесторы для восстановления 13 старинных зданий, имеющих статус объектов культурного наследия. Как сообщает правительство региона, они присоединятся к программе льготного кредитования. Финансирование на реставрацию будет предоставляться по сниженным ставкам: 6% годовых — для проектов по созданию гостиниц, до 9% — для других целей.
Губернатор Игорь Кобзев напомнил, что по поручению президента страны к 2030 году необходимо восстановить не менее 1000 памятников архитектуры по всей России. В Иркутской области в перечень вошли 33 объекта. Работа идёт индивидуально по каждому из них.
Основной фронт работ сосредоточен в областном центре — здесь в программе участвуют 27 зданий. По 13 из них инвесторы уже определены, по пяти ведётся подготовка к аукционам, по остальным решения будут приняты до конца текущего года.
Оставшиеся шесть объектов расположены в Усолье-Сибирском, Тулуне и селе Александровское Боханского района. Среди них — историко-архитектурный комплекс «Александровский централ», жилой дом архитектора Рассушина и здание, где останавливался Антон Чехов во время пребывания в Иркутске.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Руслан Дячук сообщил, что интерес инвесторов выходит за рамки государственной программы. В связи с этим власти прорабатывают возможность расширения перечня объектов.
Восстановленные здания могут получить новую жизнь в качестве ресторанов, гостиниц и кафе, становясь точками притяжения для жителей и гостей региона. Работа по сохранению исторического облика городов продолжается.
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