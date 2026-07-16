В Буэнос-Айресе тысячи аргентинцев с песнями празднуют выход в финал ЧМ

Ранее Аргентина победила Англию в полуфинале чемпионата мира 2026 года со счётом 2:1. После безголевого первого тайма счёт открыли англичане. На 55-й минуте Энтони Гордон вывел свою команду вперёд, и это преимущество сохранялось большую часть второго тайма. Перелом наступил незадолго до финального свистка. На 85-й минуте Энцо Фернандес восстановил равновесие, а уже на второй компенсированной минуте Лаутаро Мартинес отправил мяч в сетку и принёс аргентинцам победу.