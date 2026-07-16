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Новосибирцам объяснили, что ждет за слив топлива из чужой машины

Слив топлива из чужой машины чреват штрафом.

Источник: Freepik

Юрист Алла Георгиева предупредила в беседе с «Москвой 24», что за слив топлива из чужого автомобиля злоумышленникам грозит штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Мера ответственности напрямую зависит от суммы ущерба: при хищении на сумму менее 2500 рублей наступает административная ответственность за мелкое хищение, которая может обернуться штрафом в пятикратном размере от стоимости украденного, арестом до 15 суток или обязательными работами.

Эксперт подчеркнула, что суд учитывает все обстоятельства дела, а повторные случаи кражи бензина неизбежно влекут за собой ужесточение наказания вплоть до возбуждения уголовного дела.