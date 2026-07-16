Открывшийся центр патриотического туризма «Сокол» примет 200 постояльцев за лето в Советско-Гаванском районе

В Советско-Гаванском районе открылся центр патриотического туризма «Сокол». 15 июля там стартовала первая профильная смена, а сезон завершится 25 августа — за это время проведут 4 смены, на которых смогут отдохнуть 200 детей и подростков от 10 до 17 лет. «“Сокол” должен стать местом, куда захочется возвращаться. В этом центре будут расти настоящие патриоты, которые не боятся трудностей и умеют дружить», — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Программа летних смен включает 4 тематических направления: «Территория туризма», «Школа КВН», «Школа мужества» и «Олимпионик». Во время смен дети будут находиться в центре круглосуточно. Занятия с ними проведут опытные педагоги и вожатые.