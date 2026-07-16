В ЕАО под видом защиты аккаунта Госуслуг у женщины выманили деньги

Схема обмана началась со звонка от лица сотрудницы фирмы по установке домофонов. Женщине сообщили, что для доступа в подъезд во время замены оборудования потребуется специальный код, который придёт в СМС. Чтобы получить комбинацию, злоумышленники попросили продиктовать содержимое сообщения — потерпевшая выполнила указание.