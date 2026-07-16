В Сосновоборске мотоциклист-подросток врезался в иномарку и попал в больницу

В Госавтоинспекции напомнили, что мототехника — это транспорт повышенной опасности. Управлять легкими мотоциклами в России можно с 16 лет, а без ограничения по мощности и объему двигателя только после совершеннолетия. И в том, и в другом случае необходимо обучаться в автошколе и получать водительские права. Родителей призвали не покупать двухколесники детям, не достигшим нужного возраста и не прошедшим обучение.