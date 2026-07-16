Новосибирцам объяснили, в каких случаях школьника могут не принять в 10-й класс

Кроме того, школы могут проводить индивидуальный отбор при зачислении в профильные классы или классы с углублённым изучением отдельных предметов. Если выпускник 9-го класса не пройдёт конкурсный отбор, органы власти обязаны предоставить ему место в классе универсального профиля либо в другой территориально доступной школе.