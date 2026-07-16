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Новосибирцам объяснили, в каких случаях школьника могут не принять в 10-й класс

При отсутствии свободных мест или непрохождении конкурсного отбора ученику должны предложить место в другой школе или универсальном классе.

Источник: Om1 Новосибирск

Школы вправе отказать выпускнику в приёме в 10-й класс, если в образовательном учреждении отсутствуют свободные места. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения России.

В ведомстве пояснили, что в таком случае родителям необходимо обратиться в региональные или муниципальные органы управления образованием, которые помогут подобрать ребёнку другое учебное заведение.

Кроме того, школы могут проводить индивидуальный отбор при зачислении в профильные классы или классы с углублённым изучением отдельных предметов. Если выпускник 9-го класса не пройдёт конкурсный отбор, органы власти обязаны предоставить ему место в классе универсального профиля либо в другой территориально доступной школе.

В Минпросвещения подчеркнули, что соблюдение права несовершеннолетних на получение среднего общего образования находится на особом контроле ведомства, а также Генеральной прокуратуры и Государственной думы.

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