Три казахстанки завоевали золотые медали на чемпионате Азии по боксу в Индонезии

В весовой категории до 70 кг Камила Оспанова в финале одержала победу над Мафтуной Янгиевой (Узбекистан). Айдана Убайдуллакызы (до 80 кг) в решающем бою победила представительницу Индии Мегху Шеоканд. В весе свыше 80 кг Зарина Толыбай оказалась сильнее еще одной индийской спортсменки — Прачи Токас.
Таким образом, в возрастной категории U19 сборная Казахстана на данный момент завоевала три золотые и пять бронзовых медалей.
Ранее бронзовыми призерами чемпионата стали Мадира Жумакан (до 48 кг), Едиге Нургожа (до 55 кг), Акнур Турсынгали (до 57 кг), Айсулу Мухит (до 65 кг) и Жалгас Утебеков (до 90 кг).
Стоит отметить, что сегодня в вечерней сессии состоятся финалы у женщин U23. Бои за «золото» среди парней пройдут завтра, 16 июля.
Ранее сообщалось, что непобежденный казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы обратился к своим болельщикам с глубоким посланием.