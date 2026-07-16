Три казахстанки завоевали золотые медали на чемпионате Азии по боксу в Индонезии

В весовой категории до 70 кг Камила Оспанова в финале одержала победу над Мафтуной Янгиевой (Узбекистан). Айдана Убайдуллакызы (до 80 кг) в решающем бою победила представительницу Индии Мегху Шеоканд. В весе свыше 80 кг Зарина Толыбай оказалась сильнее еще одной индийской спортсменки — Прачи Токас.