Максим Тимонов: Ревностно учиться друг у друга и учить самим — пожалуй, главный мотив для участия в форуме

Никогда еще путь от создателя медиа к аудитории не был так краток и так быстр; для журналистики это несомненное благо так же, как и возможность крайне оперативно изучать реакцию аудитории и оптимизировать тактику медийной активности буквально на лету. Здесь же, разумеется, кроются и минусы: эта же скорость доступа к аудитории порождает высочайшую конкуренцию. Кто раньше всех успел о чем-то написать, тот и молодец. Было ли написанное результатом добросовестной работы журналиста, было ли оно правдой и существовал ли вообще инфоповод, имеет меньше значения, чем скорость «отработки материала». Это не могло не возыметь системных последствий — и они, конечно же, не преминули явиться.