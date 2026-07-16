Максим Тимонов: Ревностно учиться друг у друга и учить самим — пожалуй, главный мотив для участия в форуме

Уже на следующей неделе, 23−24 июля 2026 года, Хабаровск примет Дальневосточный медиафорум (12+). Среди приглашенных экспертов — руководитель специальных проектов АО «Крибрум» Максим Тимонов. В преддверии крупного отраслевого события ИА АмурМедиа побеседовало со спикером, задав несколько коротких вопросов.
Организатором Дальневосточного Медиафорума выступает Правительство Хабаровского края, Министерство внутренней и информационной политики Хабаровского края, при поддержке Хабаровского, Приморского отделений Союза журналистов России.
— Журналистика в цифровую эпоху — чтобы вы назвали благом, а что мешает развитию и продвижению медиа?
— Начать надо с того, что мы с журналистами находимся на разных гранях кристалла медиаотношений. Журналисты производят медиапродукт, каким бы он ни был — новостная заметка, сводка, репортаж — мы же изучаем, как этот продукт воспринимается аудиторией и какие изменения в медиаактивности самой аудитории, в ее социальном и политическом поведении он вызывает (и вызывает ли вообще). В этом контексте одной из основных, главнейших причин как благ, так и проблем, является тотальная цифровизация медиапространства.
Никогда еще путь от создателя медиа к аудитории не был так краток и так быстр; для журналистики это несомненное благо так же, как и возможность крайне оперативно изучать реакцию аудитории и оптимизировать тактику медийной активности буквально на лету. Здесь же, разумеется, кроются и минусы: эта же скорость доступа к аудитории порождает высочайшую конкуренцию. Кто раньше всех успел о чем-то написать, тот и молодец. Было ли написанное результатом добросовестной работы журналиста, было ли оно правдой и существовал ли вообще инфоповод, имеет меньше значения, чем скорость «отработки материала». Это не могло не возыметь системных последствий — и они, конечно же, не преминули явиться.
Это плохо для журналистов и журналистики, потому что все вышеуказанные риски привели к подмене истинно журналистской работы на механическую генерацию мегатонн контента.
Это крайне плохо для аудитории, погребенной под многоэтажными пластами информационного шума, ориентироваться в которых для обычного читателя все сложнее, а понимать, что же на самом деле важно, все труднее.
Здесь у граней того кристалла, с которого мы начали эту историю, появляется общее ребро — я имею в виду настройку медиамашины, без которой сейчас работать как минимум затруднительно и которая требует осмысление и изучение реакций аудитории на производимый контент.
— Зачем нужны форумы «вживую», когда можно по видео-связи обсуждать вопросы?
— Существуют темы, вопросы и направления, которые ни журналисты, ни эксперты, ни аналитики-исследователи не будут обсуждать в формализованной обстановке и тем более дистанционно; а если и будут, то в заведомой неполноте. Форумы — одна из возможностей встретиться лицом к лицу и в неформальных условиях, доверительных настолько, насколько это возможно, обсудить действительно волнующие, важные, а быть может и больные вопросы. А нередко — не только обсудить, но и найти пути решения, которые никаким другим способом найдены быть не могли бы.
— Поделитесь вашими ожиданиями от Дальневосточного медиафорума и, если хотите, передайте пожелания участникам и экспертам.
— Мои ожидания от Дальневосточного форума делятся на три части. Во-первых, я надеюсь, что мне удастся поделиться некоторыми интересными и полезными знаниями о современных возможностях исследований состояния региона и его аудитории. Во-вторых, меня крайне интересует Хабаровск в историческом контексте и я надеюсь успеть посетить Военно-исторический музей и музей имени Гродекова — я много десятилетий интересуюсь историей Гражданской войны, и в этой истории у Дальнего Востока свои уникальные главы. В-третьих же — в форуме участвуют мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы, которых я с огромным удовольствием послушаю и поучусь у них.
Пожалуй, вот именно это — ревностно учиться друг у друга и самим учить с большой самоотдачей — я и хочу пожелать участникам и экспертам, и всем нам.