Нью-Йорк окутала желтая дымка от смога лесных пожаров в Канаде

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Смог от лесных пожаров в Канаде добрался до Нью-Йорка, из-за чего город окутала желтая дымка, сообщает корреспондент ТАСС.
В городе с самого утра ощущается легкий запах гари, а небо приобрело желтоватый оттенок.
Согласно данным сайта IQAir, индекс качества воздуха в Нью-Йорке сейчас находится на отметке 179, что соответствует оценке «вредно для здоровья». Некоторые жители мегаполиса надели маски, чтобы не вдыхать вредные частицы.
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул ранее предупредила, что сочетание дыма от лесных пожаров в Канаде и жаркой погоды в самом штате негативно скажется на качестве воздуха. Местных жителей просят серьезно отнестись к неблагоприятным погодным условиям и внимательно следить за своим самочувствием.
По данным канадских властей, на территории страны вспыхнуло более 800 лесных пожаров, и пожарным службам не удается взять под контроль 104 из них.