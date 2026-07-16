Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нью-Йорк окутала желтая дымка от смога лесных пожаров в Канаде

В городе с утра ощущается легкий запах гари.

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Смог от лесных пожаров в Канаде добрался до Нью-Йорка, из-за чего город окутала желтая дымка, сообщает корреспондент ТАСС.

В городе с самого утра ощущается легкий запах гари, а небо приобрело желтоватый оттенок.

Согласно данным сайта IQAir, индекс качества воздуха в Нью-Йорке сейчас находится на отметке 179, что соответствует оценке «вредно для здоровья». Некоторые жители мегаполиса надели маски, чтобы не вдыхать вредные частицы.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул ранее предупредила, что сочетание дыма от лесных пожаров в Канаде и жаркой погоды в самом штате негативно скажется на качестве воздуха. Местных жителей просят серьезно отнестись к неблагоприятным погодным условиям и внимательно следить за своим самочувствием.

По данным канадских властей, на территории страны вспыхнуло более 800 лесных пожаров, и пожарным службам не удается взять под контроль 104 из них.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше