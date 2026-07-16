Красноярец пытался открыть дверь в летящем самолете

Мужчина устроил дебош на борту самолета, следовавшего рейсом «Красноярск — Хабаровск», сообщает Дальневосточная транспортная полиция.
Нарушителем оказался 40-летний житель Красноярска, который был под наркотиками.
«Установлено, что пассажир находился на борту воздушного судна в неадекватном состоянии, нарушал общественный порядок, выражался нецензурной бранью и самостоятельно пытался открыть аварийный выход», — рассказали правоохранители.
На требования экипажа прекратить противоправные действия он не реагировал. После приземления самолета в аэропорту Хабаровска буйного пассажира задержали и доставили в дежурную часть.
В отношении красноярца составили административный протокол за употребление наркотических веществ (ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ), сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.