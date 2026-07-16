Биробиджанка сняла золотые украшения со спящей подруги и скрылась на такси

33-летняя жительница Биробиджана отдыхала в компании знакомых. После распития алкоголя все разошлись спать. Проснувшись утром, женщина не обнаружила на себе золотой цепочки с крестиком и кольца. Полицейские оперативно вышли на след знакомой и задержали ее. На допросе она созналась: пока все спали, она заметила в комнате новые вещи хозяев квартиры, а затем сняла с приятельницы украшения, вызвала такси и скрылась. Похищенное на общую сумму 90 тысяч рублей она спрятала в подъезде дома, где живет. Полицейские нашли пакет и вернули вещи владельцам. На ранее судимую «подругу» возбуждено уголовное дело за кражу.