Семья погибшего участника СВО из ЕАО получила 1 млн рублей благодаря прокуратуре

Мать, вдова и двое несовершеннолетних детей бойца не могли получить региональную выплату в связи с его гибелью — у мужчины не было регистрации по месту жительства в Еврейской автономной области. Однако в ходе проверки факт его постоянного проживания в регионе подтвердился. Прокуратура обратилась в суд и установила юридический факт проживания мужчины на территории ЕАО. После вмешательства надзорного ведомства права семьи восстановлены — им выплатили 1 млн рублей.