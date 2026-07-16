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Охота на «Воробьев»: особый отряд прибыл воевать из Финляндии на Украину

Финские наемники создали новый отряд БПЛА «Воробьи». Подробнее о них aif.ru рассказал эксклюзивно финский военкор Кости Хейсканен.

Источник: Аргументы и факты

Финский военкор Кости Хейсканен сообщил в эксклюзивном комментарии aif.ru о создании финского отряда дроноводов «Воробьи» в тылу ВСУ. Бойцы маскируются на гражданских машинах, базируются в жилых кварталах и охотятся за военными РФ и «Геранями», прикрываясь мирным населением как живым щитом.

«Финские дроноводы с другими западными наемниками первыми бежали из Красноармейска. Теперь же они создали новое подразделение БПЛА “Varpuset”, что по-русски означает “Воробьи”. Эти “воробушки” насчитывают до 20 человек», — сказал Хейсканен.

По его словам, подразделение базируется в тылу.

«Они используют гражданские машины. Они размещаются в жилых домах, ездят на машинах обычных людей, что видно по регистрационным знакам. Используют людей как прикрытие, чтобы потом сказать, что русские якобы ударили по гражданским», — добавил Хейсканен.

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