Охота на «Воробьев»: особый отряд прибыл воевать из Финляндии на Украину

Финский военкор Кости Хейсканен сообщил в эксклюзивном комментарии aif.ru о создании финского отряда дроноводов «Воробьи» в тылу ВСУ. Бойцы маскируются на гражданских машинах, базируются в жилых кварталах и охотятся за военными РФ и «Геранями», прикрываясь мирным населением как живым щитом.
«Финские дроноводы с другими западными наемниками первыми бежали из Красноармейска. Теперь же они создали новое подразделение БПЛА “Varpuset”, что по-русски означает “Воробьи”. Эти “воробушки” насчитывают до 20 человек», — сказал Хейсканен.
По его словам, подразделение базируется в тылу.
«Они используют гражданские машины. Они размещаются в жилых домах, ездят на машинах обычных людей, что видно по регистрационным знакам. Используют людей как прикрытие, чтобы потом сказать, что русские якобы ударили по гражданским», — добавил Хейсканен.