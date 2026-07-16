От глухоты и слепоты до летального исхода: Врач объяснила, чем опасно купание детей в городских фонтанах

По словам врача, при попадании болезнетворных бактерий через ушной проход развивается наружный отит (его ещё называют «ухо пловца»). Во влажной среде слухового прохода бактерии (например, синегнойная палочка) или грибки начинают активно размножаться. Симптомы: боль в ухе (особенно при надавливании на козелок), зуд, возможны выделения (гнойные или водянистые), иногда снижается слух и поднимается температура. Особенно это опасно, если развивается генерализация воспаления и отит переходит в эпитимпанит, а потом — в менингит.