Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ФГР Шишкарёв назвал прорывом снятие санкций с российского гандбола

Международная федерация гандбола (ИГФ) отменила запрет на участие российских команд в соревнованиях под своей эгидой. О перспективах возвращения рассказал председатель высшего совета ФГР Сергей Шишкарёв в беседе со Sport24.

Источник: Life.ru

Функционер назвал это долгожданным прорывом. Он отметил, что теперь национальные сборные, а также профессиональные клубы из России и Белоруссии смогут вернуться в соревновательный процесс.

При этом сохраняется неопределённость на европейском уровне. По словам Шишкарёва, теперь требуется подтверждение позиции от EHF, поскольку все отборочные матчи проходят именно в континентальном формате.

Он подчеркнул, что федерация будет тесно контактировать с обеими структурами для согласования конкретных сроков. Предстоит серьёзная работа по реализации принятого решения на практике.

Есть сложности и с календарём ближайших крупных турниров. Отбор на женский чемпионат Европы 2026 года и мужское первенство мира 2027 года уже завершился.

В качестве ближайшей цели рассматривается юниорский турнир. Речь идёт о женском первенстве мира для спортсменок не старше 2010 года рождения, которое планируется провести в октябре в Марокко.

Федерация изучает шанс заявить туда команду под руководством Ирины Близновой. ФГР ранее уже получала запрос о формировании этого состава.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше