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В Джугджурском заповеднике Хабаровского края ликвидировали пожар

На севере региона держат на контроле 20 очагов.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Аяно-Майском районе Хабаровского края специалисты продолжают контролировать 20 пожаров. Площадь огня сохраняется и составляет свыше 3,2 тысячи гектаров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

За последние сутки в регионе ликвидировали три пожара. Один из них был зарегистрирован на особо охраняемой природной территории «Джугджурский заповедник». На данный момент в ООПТ зафиксирован один очаг, который охватывает 146 гектаров. Кроме того, в муниципалитете обнаружили 11 термических аномалий.

Напомним, что в восьми муниципалитетах Хабаровского края сохраняется особый противопожарный режим. Также на территории региона действует I-III класс пожарной опасности. Местами в лесах Охотского округа сохраняется IV (высокий) класс пожарной опасности.