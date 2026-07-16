В Джугджурском заповеднике Хабаровского края ликвидировали пожар

За последние сутки в регионе ликвидировали три пожара. Один из них был зарегистрирован на особо охраняемой природной территории «Джугджурский заповедник». На данный момент в ООПТ зафиксирован один очаг, который охватывает 146 гектаров. Кроме того, в муниципалитете обнаружили 11 термических аномалий.