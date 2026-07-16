Побывавший на Луне флаг СССР ушёл с молотка за $102,4 тыс

«Настоящее письмо о происхождении подтверждает, что прилагаемый советский флаг миссии “Аполлон-11” побывал на Луне на борту командного модуля “Колумбия”. В июле 1969 года я высадился на Луне в составе экипажа миссии “Аполлон-11”. В качестве дипломатического жеста и для того, чтобы помочь увековечить эту историческую веху, я решил лично взять с собой прилагаемый советский флаг. Перевозка этого флага была жестом доброй воли между Соединёнными Штатами Америки и Советским Союзом, а также демонстрацией того, что “Аполлон-11” был достижением человечества, выходящим за рамки национальных границ», — говорится в письме Базза Олдрина.