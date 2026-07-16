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В России хотят отменить 28 штрафов: вот за что перестанут наказывать

Аналитик Хрулёв: В ГД подготовили проект об отмене 28 штрафов.

Источник: Комсомольская правда

В России могут отменить 28 штрафов. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы. Если он будет принят, россиян перестанут штрафовать за отсутствие документов, существование которых можно проверить по базам, и за ряд мелких нарушений.

«Государственные информационные системы уже содержат сведения, которые раньше гражданин обязан был подтверждать бумагой. Если государство видит человека в своих реестрах, санкция за отсутствие бумажного подтверждения теряет смысл», — сказал агентству «Прайм» вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.

Среди штрафов, которые могут отменить — проживание без регистрации, переход дороги в неположенном месте, безопасная тонировка, небольшие перепланировки, проход по путям и другие небольшие нарушения.

Цель изменений — сосредоточиться на предотвращении действительно опасных нарушений, подчеркнул Хрулёв.

Накануне сообщалось, что МВД отменит штрафы за нарушения правил парковки и стоянки из-за очередей на АЗС.

Также сообщалось, что мигрантов обяжут покупать сотовые телефоны при приезде в Россию.

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