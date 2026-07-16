В России хотят отменить 28 штрафов: вот за что перестанут наказывать

В России могут отменить 28 штрафов. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы. Если он будет принят, россиян перестанут штрафовать за отсутствие документов, существование которых можно проверить по базам, и за ряд мелких нарушений.
«Государственные информационные системы уже содержат сведения, которые раньше гражданин обязан был подтверждать бумагой. Если государство видит человека в своих реестрах, санкция за отсутствие бумажного подтверждения теряет смысл», — сказал агентству «Прайм» вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.
Среди штрафов, которые могут отменить — проживание без регистрации, переход дороги в неположенном месте, безопасная тонировка, небольшие перепланировки, проход по путям и другие небольшие нарушения.
Цель изменений — сосредоточиться на предотвращении действительно опасных нарушений, подчеркнул Хрулёв.
Накануне сообщалось, что МВД отменит штрафы за нарушения правил парковки и стоянки из-за очередей на АЗС.
Также сообщалось, что мигрантов обяжут покупать сотовые телефоны при приезде в Россию.