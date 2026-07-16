Силы ПВО Ирана сбили беспилотник США MQ-9 над Эндимешком

Иранские силы противовоздушной обороны сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над городом Эндимешк на юго-западе республики. Об этом в четверг, 16 июля, сообщило издание Press-TV.
По данным издания, в нескольких районах Тегерана работают системы ПВО.
14 июля американские войска завершили удары по Ирану, поразив военные объекты в шести городах страны — Бушире, Чахбахаре, Джаске, Конараке, Абу-Мусе и Бендере-Аббасе.
В тот же день КСИР сообщил об атаке на два танкера, которые «поддались на провокацию США», отключили системы навигации и проигнорировали «многочисленные предупреждения» центра безопасности Ормузского пролива.