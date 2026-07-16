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Силы ПВО Ирана сбили беспилотник США MQ-9 над Эндимешком

Иранские силы противовоздушной обороны сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над городом Эндимешк на юго-западе республики. Об этом в четверг, 16 июля, сообщило издание Press-TV.

Иранские силы противовоздушной обороны сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над городом Эндимешк на юго-западе республики. Об этом в четверг, 16 июля, сообщило издание Press-TV.

Уточняется, что БПЛА был сбит продвинутой системой противовоздушной обороны военно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По данным издания, в нескольких районах Тегерана работают системы ПВО.

15 июля Центральное командование США объявило о начале второй волны ударов, направленных против Ирана. Атаки начались в 15:00 по восточному времени (22:00 по московскому времени — прим. «ВМ»).

14 июля американские войска завершили удары по Ирану, поразив военные объекты в шести городах страны — Бушире, Чахбахаре, Джаске, Конараке, Абу-Мусе и Бендере-Аббасе.

В тот же день КСИР сообщил об атаке на два танкера, которые «поддались на провокацию США», отключили системы навигации и проигнорировали «многочисленные предупреждения» центра безопасности Ормузского пролива.

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