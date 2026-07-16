В Подмосковье нашли кота, пропавшего после атаки БПЛА

Волонтёры обнаружили рыжего кота по кличке Тиму, который пропал в подмосковном Солнечногорске после недавней атаки БПЛА, сообщили в пресс-службе городского округа.
Две женщины, у которых живёт питомец, перебрались в пункт временного размещения. Во время эвакуации из квартиры они не смогли найти кота и сильно переживали за него, о чём рассказали при встрече с главой округа Константином Михальковым.
Животное пытались разыскать в квартире, подвалах и соседних дворах. В итоге добровольцы, которые помогали с уборкой квартиры, заметили питомца за шторкой в ванной комнате. Тим не пострадал, но находился в жилище без воды и еды двое суток. Ему дали рыбу и напоили молоком.
Напомним, Московская область подверглась атаке БПЛА в ночь на 13 июня. Губернатор региона Андрей Воробьёв сообщал, что в Солнечногорске беспилотник врезался в многоквартирный дом, в результате чего пострадали два человека. Кроме того, получили повреждения стена и оконные конструкции здания.
Также в результате падения беспилотника в посёлке Пионерский в Истре погибли три человека и ещё трое получили ранения. Из-за атаки вспыхнули пожары в пяти частных жилых домах.