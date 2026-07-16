Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петропавловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности из-за пожара на свалке

Власти Камчатки ввели в Петропавловске-Камчатском режим повышенной готовности из-за пожара на крупнейшем мусорном полигоне полуострова, сообщили «Ъ» в региональном управлении МЧС. Площадь пожара там не раскрыли.

Власти Камчатки ввели в Петропавловске-Камчатском режим повышенной готовности из-за пожара на крупнейшем мусорном полигоне полуострова, сообщили «Ъ» в региональном управлении МЧС. Площадь пожара там не раскрыли.

Пожар на крупнейшей свалке Камчатки обнаружили поздно вечером 15 июля. Дым от возгорания пошел в жилые микрорайоны Петропавловска-Камчатского. По данным властей, с пожаром на полигоне борются силами городских служб, противопожарной службы, охраны лесов, также привлечена техника промышленных предприятий.

До 15 июля в течение недели на юге Камчатки стояла непривычно жаркая погода, когда температура воздуха поднималась до 26−27 градусов. Утром 16 июля начался моросящий дождь.

В МЧС отметили, что главная опасность пожара — в задымлении. Горожанам рекомендовали держать окна и двери закрытыми, а при сильном задымлении — загерметизировать щели влажной тканью, использовать очистители воздуха, а на улице носить увлажненные маски. Пожилым людям, детям и астматикам рекомендовано полностью отказаться от длительного пребывания на улице.

В 2026 году петропавловская городская свалка № 1 сильно горела уже дважды — в конце мая и в последних числах июня.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше