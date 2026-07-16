За сутки в Хабаровском крае зафиксировали 253 нарушения ПДД

Также в статистику вошли восемь эпизодов непропуска пешеходов на переходах (семь из них — в Хабаровске; ст. 12.18 КоАП РФ) и семь нарушений правил перехода проезжей части со стороны пешеходов (шесть — в Хабаровске; ст. 12.29 КоАП РФ). Ещё 17 водителей привлечены к ответственности за отсутствие или лишение права управления (ст. 12.7 ч. 1, 2 КоАП РФ); девять из них — жители Хабаровска.