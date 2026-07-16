С начала лета в Красноярском крае утонули 30 человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала купального сезона в Красноярском крае на водоемах погибли 30 человек, в том числе четверо детей.
Такие данные озвучили на пресс-конференции в ТАСС, посвященной прохождению купального сезона в регионах Сибирского федерального округа.
Главный государственный инспектор по маломерным судам Красноярского края Андрей Мурзин сообщил, что в регионе за счет краевого бюджета создаются дополнительные спасательные посты. В прошлом году спасателям удалось спасти 26 человек, а также предотвратить более 30 случаев купания детей без присмотра взрослых.
По данным МЧС, с начала купального сезона в Сибирском федеральном округе погибли 163 человека, из них 39 — дети. Ведомство отмечает, что во всех случаях несовершеннолетние находились у воды без присмотра взрослых либо контроль за ними был утрачен.
За последние полтора месяца сотрудники МЧС, полиции, муниципалитетов и волонтеры провели более 33 тысяч профилактических мероприятий, охватив около 75 тысяч человек. Кроме того, специалисты проверили порядка 10 тысяч мест неорганизованного отдыха у воды, выявили 39 нарушений общественного порядка и привлекли к административной ответственности 28 человек.
Спасатели напоминают, что купаться следует только на официальных пляжах, не оставлять детей без присмотра, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и соблюдать правила безопасности при эксплуатации маломерных судов.