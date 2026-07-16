Память советских, китайских и корейских воинов почтили в Хабаровском крае

С 13 по 15 июля в Хабаровске работала делегация КНР во главе с исполняющим обязанности директора Департамента по увековечению памяти павших героев Ли Цзиньсянем. Визит прошел в рамках российско-китайских консультаций по сохранению памяти о совместной борьбе против милитаристской Японии. Ключевым событием стала церемония возложения цветов к мемориалу в селе Вятском — единственному в России памятнику советским, китайским и корейским воинам. «Плечом к плечу с советскими офицерами и солдатами сражались китайские товарищи. Лучшим примером общей борьбы против японского милитаризма является 88-я отдельная стрелковая бригада 2-го Дальневосточного фронта. Немногие войсковые соединения могут похвастать такой судьбой и значимостью. Сегодня знаменосцы — потомки бойцов бригады. Благодарю вас за крепкую память и дружбу наших народов», — отметил вице-губернатор Сергей Кузнецов. В церемонии участвовали представители Хабаровского района, Елабужского поселения и генконсул КНР в Хабаровске. Китайская сторона поблагодарила власти края за сохранение памяти о подвиге интернациональных бойцов.