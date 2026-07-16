Золотой век мексиканского кино потерял свою звезду: не стало Эльсы Агирре

Национальная ассоциация исполнителей Мексики (ANDI) сообщила о смерти актрисы Эльсы Агирре. Она ушла из жизни в возрасте 95 лет. Соответствующее заявление организация опубликовала в соцсети X.
В ассоциации отметили, что Агирре была одной из ярчайших фигур золотого века мексиканского кинематографа. За свою долгую карьеру она приняла участие в съёмках более чем 40 фильмов, оставив заметный след в истории национального кино.
Причина смерти не раскрывается. В некрологе коллеги назвали её выдающейся актрисой, однако дополнительных подробностей о последних днях жизни или церемонии прощания не приводится.
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