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Золотой век мексиканского кино потерял свою звезду: не стало Эльсы Агирре

Национальная ассоциация исполнителей Мексики (ANDI) сообщила о смерти актрисы Эльсы Агирре.

Национальная ассоциация исполнителей Мексики (ANDI) сообщила о смерти актрисы Эльсы Агирре. Она ушла из жизни в возрасте 95 лет. Соответствующее заявление организация опубликовала в соцсети X.

В ассоциации отметили, что Агирре была одной из ярчайших фигур золотого века мексиканского кинематографа. За свою долгую карьеру она приняла участие в съёмках более чем 40 фильмов, оставив заметный след в истории национального кино.

Причина смерти не раскрывается. В некрологе коллеги назвали её выдающейся актрисой, однако дополнительных подробностей о последних днях жизни или церемонии прощания не приводится.

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