Какой церковный праздник выпадает на 16 июля

16 июля 2026 года, в четверг, православная церковь совершает память целого сонма святых. В этот день чтят мучеников, преподобных, святителей и благоверных князей. Кроме того, в этот день совершается празднование в честь двух событий: перенесения мощей святителя Филиппа, митрополита Московского и обретения мощей священномученика Сильвестра, архиепископа Омского. Святые дня Сегодня православная церковь вспоминает благочестивую жизнь: • Мученика Иакинфа (108). Постельничий императора Траяна предпочел смерть в темнице, но не отказался от веры Христовой и не вкусил идоложертвенной пищи. • Преподобного Александра, обители «Неусыпающих» первоначальника (ок. 430). Преподобный Александр, основатель обители «Неусыпающих», прошел путь от воина до игумена. После 4 лет послушания в сирийской обители и 7 лет пустынножительства он обратил ко Христу сначала градоначальника Равула и целое селение, а затем — даже шайку разбойников, чей вертеп превратил в монастырь. В его обители, насчитывавшей 400 иноков, монахи сменяли друг друга на молитве каждый час (24 молитвенные стражи), благодаря чему молитва не прекращалась ни днем, ни ночью. После 20 лет игуменства святой отправился с миссией к персидским границам, а позже основал монастырь в Константинополе с тем же уставом, где пострадал от несториан. • Святителя Анатолия, Патриарха Константинопольского (458). Получив блестящее философское образование в Александрийской школе, он начал служение диаконом при святителе Кирилле. Участвовал в III Вселенском Соборе (431 г.), осудившем ересь Нестория. Позже активно противостоял монофизитству при еретике Диоскоре. Способствовал созыву IV Вселенского Собора (451 г.), который утвердил догмат о двух природах Христа. Благодаря его влиянию было принято знаменитое 28-е правило Халкидонского собора, закрепившее высокий статус кафедры Константинополя как «Нового Рима». Скончался святой мирно в 458 году, оставив после себя каноническое и литургическое наследие для Церкви. • Святителя Василия, епископа Рязанского (1295). Святитель Василий начал свой путь в Муроме, где принял постриг и был возведен в епископский сан. Однако, по преданию, враг рода человеческого посеял клевету: муромцы ложно обвинили своего пастыря в грехе и изгнали его из города. Взяв с собой лишь икону Божией Матери, святой встал на свою мантию и чудесным образом поплыл на ней вверх по течению Оки и достиг Рязани. Увидев это чудо своими глазами, жители Мурома раскаялись в содеянном. В Рязани святитель продолжил свое служение, укрепляя дух паствы во времена татарского ига. • Благоверных князей Василия и Константина Ярославских (XIII). Князь Василий мудро правил Ярославским княжеством, восстанавливал храмы. Князь Константин героически погиб в битве с татарами. В 1501 году их нетленные мощи были обретены и перенесены в Успенский собор Ярославля. • Преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских (1544—1545). Иноки Соловецкого монастыря Иоанн и Лонгин были учениками святителя Филиппа. В 1561 году, возвращаясь из Тверской земли, они погибли во время бури на Белом море. Их тела разбившимся судном вынесло к устью реки Сосновки за 120 верст от обители. Тела были найдены нетленными. По преданию, от их мощей начались исцеления больных. Со временем на месте погребения святых иноков возник монастырь. • Блаженного Иоанна, Христа ради юродивого Московского (1589). Избрал подвиг юродства. Безбоязненно говорил правду всякому, какое бы положение тот ни занимал. Известен как чудотворец и провидец. Кроме того, в этот день в церкви вспоминают жизнь и подвиги: Мучеников Диомида, Евлампия, Асклипиодота и мученицы Голиндухи (II), Преподобных Анатолия (XII) и другого Анатолия затворника (XIII), Печерских, Преподобного Никодима Кожеезерского (1640), Священномученика Антония, архиепископа Архангельского (1931), Мучеников Мокия и Марка (IV).