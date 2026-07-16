Иран начал скрытый бой против США: главная новость войны 16 июля

«Трамп рассказывал, что они 80 с лишним процентов мощностей по производству ракет в Иране уничтожили. Я думаю, что вряд ли. Я думаю, что основные иранские заводы, которые занимаются производством беспилотников и ракет, находятся под землёй, и они продолжают функционировать. Тем более что за время перемирия можно было восстановить эти предприятия», — заявил Кнутов.