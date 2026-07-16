Иран начал скрытый бой против США: главная новость войны 16 июля

Конфронтация между Ираном и Соединёнными Штатами стремительно усиливается, превращаясь в затяжную войну на истощение. Вашингтон отчитался о якобы успешном уничтожении иранского военного потенциала в Ормузском проливе, в то же время Корпус стражей исламской революции (КСИР) наносит точечные, но крайне болезненные ответные удары. В сводках значатся уничтоженные на базе США в Кувейте зенитно-ракетные комплексы Patriot и реактивные системы залпового огня HIMARS, а также превращенные в пепел беспилотники MQ-9 в Иордании. Под удар попали и ангары с истребителями F-15, F-16 и F-35.
Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru поставил под сомнение громкие заявления властей США о том, что американской армии удалось ликвидировать более 80% иранских мощностей по производству ракет.
«Трамп рассказывал, что они 80 с лишним процентов мощностей по производству ракет в Иране уничтожили. Я думаю, что вряд ли. Я думаю, что основные иранские заводы, которые занимаются производством беспилотников и ракет, находятся под землёй, и они продолжают функционировать. Тем более что за время перемирия можно было восстановить эти предприятия», — заявил Кнутов.
По мнению эксперта, ставка Тегерана на подземные заводы полностью себя оправдала, позволив сохранить большую часть производств для дальнейшей эскалации. Иран, судя по всему, не намерен отступать от избранной тактики запуска баллистических ракет по военным объектам США в регионе.
«Мне кажется, Иран будет продолжать ту же самую стратегию, которую он до этого выбрал, — удар баллистическими ракетами по военным объектам на территории Соединённых Штатов Америки, базам США на территории арабских монархий Персидского залива. И, вполне возможно, что Тегеран даже переключится на военные объекты или объекты нефтяной промышленности арабских государств», — уточнил Кнутов.
Эксперт также указал на наличие скрытых дипломатических каналов, которые могут сдержать Тегеран от ударов по соседям.
«С рядом арабских стран прошли закрытые тайные переговоры в обход американцев — и по Ормузскому проливу, и по целому ряду других вопросов. И там есть серьёзные точки соприкосновения и взаимопонимания. Поэтому события могут развиваться по-разному», — добавил Кнутов.
Куда более мрачный прогноз аналитик дает относительно планов Соединённых Штатов. Вашингтон, осознав низкую эффективность ударов по военным целям, может пойти на сознательное разрушение критической инфраструктуры страны.
«США сейчас попытаются нанести максимальный ущерб Ирану — в первую очередь удары будут идти не только по военным объектам, но, похоже, и по гражданской инфраструктуре. Это мосты, это электростанции, это нефтяной комплекс. Это, в общем, вероятнее всего», — подытожил Кнутов.