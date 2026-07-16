Автобус из Красноярска до Дрокино могут запустить уже осенью

Мэр Красноярска поручил городскому департаменту транспорта проработать возможность запустить автобусное движение до поселка Дрокина осенью 2026 года. Ранее планировалось это сделать с 1 января 2027 года.
Об ускорении сроков Сергей Верещагин сообщил в ходе первого онлайн-приема жителей, который состоялся накануне. По поводу запуска маршрута в Дрокино поступило более десятка вопросов.
Также глава Красноярска напомнил, что сейчас разработкой новой маршрутной сети Красноярска занимается Высшая школа экономики совместно с СФУ. Но, но не дожидаясь новой схемы, уже вносятся корректировки в соответствии с потребностями территорий.
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