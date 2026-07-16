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Автобус из Красноярска до Дрокино могут запустить уже осенью

Мэр Красноярска поручил департаменту транспорта проработать возможность запустить автобусное движение до поселка Дрокина предстоящей осенью.

Мэр Красноярска поручил городскому департаменту транспорта проработать возможность запустить автобусное движение до поселка Дрокина осенью 2026 года. Ранее планировалось это сделать с 1 января 2027 года.

Об ускорении сроков Сергей Верещагин сообщил в ходе первого онлайн-приема жителей, который состоялся накануне. По поводу запуска маршрута в Дрокино поступило более десятка вопросов.

Также глава Красноярска напомнил, что сейчас разработкой новой маршрутной сети Красноярска занимается Высшая школа экономики совместно с СФУ. Но, но не дожидаясь новой схемы, уже вносятся корректировки в соответствии с потребностями территорий.

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