Передвижной магазин с рыбой по доступным ценам запустили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае впервые запустили передвижную торговлю рыбой по сниженным ценам. Автолавка будет приезжать в города и сёла региона, сообщила в своём Telegram-канале председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза, депутат краевой Законодательной думы Ольга Булкова.
Первой точкой маршрута стала Переяславка, где машину встретили на местном рынке. Покупателям привезли кету, головы тихоокеанского лосося, сельдь, камбалу, минтай и судака. Жители быстро разобрали значительную часть товара.
Цены установили по региональному проекту «Доступная рыба», поэтому продукция в автолавке стоит дешевле, чем в обычной рознице. Ассортимент будут формировать из уловов местных рыбаков.
Передвижную торговую точку создали по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина после обращений жителей. Проект совместно подготовили региональные министерство промышленности и торговли, комитет рыбного хозяйства и Крайрыбакколхозсоюз.
Автолавка продолжит курсировать по населённым пунктам края и делать остановки на местных торговых площадках. График следующих выездов организаторы обещают публиковать заранее.