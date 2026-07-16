Передвижной магазин с рыбой по доступным ценам запустили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае впервые запустили передвижную торговлю рыбой по сниженным ценам. Автолавка будет приезжать в города и сёла региона, сообщила в своём Telegram-канале председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза, депутат краевой Законодательной думы Ольга Булкова.