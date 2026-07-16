В Красноярске мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем

По предварительным данным, водитель мотоцикла Yamaha ехал со стороны улицы Авиаторов в направлении улицы 78-й Добровольческой Бригады. В районе дома № 62 по ул. 9 Мая мотоцикл врезался в стоявший автомобиль ВАЗ-2114.