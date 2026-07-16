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В Красноярске мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Смертельное ДТП произошло ночью на улице 9 Мая.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Смертельное ДТП произошло ночью на улице 9 Мая.

По предварительным данным, водитель мотоцикла Yamaha ехал со стороны улицы Авиаторов в направлении улицы 78-й Добровольческой Бригады. В районе дома № 62 по ул. 9 Мая мотоцикл врезался в стоявший автомобиль ВАЗ-2114.

От полученных травм мотоциклист скончался до прибытия бригады скорой помощи.

По информации Госавтоинспекции, погибший управлял мотоциклом без шлема и защитной экипировки. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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