В Красноярске мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Смертельное ДТП произошло ночью на улице 9 Мая.
По предварительным данным, водитель мотоцикла Yamaha ехал со стороны улицы Авиаторов в направлении улицы 78-й Добровольческой Бригады. В районе дома № 62 по ул. 9 Мая мотоцикл врезался в стоявший автомобиль ВАЗ-2114.
От полученных травм мотоциклист скончался до прибытия бригады скорой помощи.
По информации Госавтоинспекции, погибший управлял мотоциклом без шлема и защитной экипировки. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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