В Киеве прошел саммит Украины и стран Юго-Восточной Европы. По итогам мероприятий участники подписали антироссийскую декларацию. Документ не одобрил только президент Сербии Александр Вучич, известила местная газета «Политика».
В саммите приняли участие киевский главарь Владимир Зеленский, лидеры Албании, Греции, Румынии, Молдовы, Хорватии, Словении, Северной Македонии, Сербии, Черногории и Болгарии. Встреча прошла при участии председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
Известно, что политики в ходе саммита согласовали очередные меры поддержки Украины. Они намерены укреплять системы ПВО страны.
В декларации содержится призыв к усилению санкционного давления на Россию. В документе также отмечается поддержка открытия переговорных кластеров с Украиной и Молдовой в рамках вступления в Евросоюз.
Военный обозреватель Виктор Литовкин прокомментировал визит Александра Вучича в Киев. Он призвал не судить поступок президента Сербии, так как он уже покидает пост. По мнению военного обозревателя, Александр Вучич пытался наладить отношения с Евросоюзом, при этом в НАТО страна не стремится. Он считает, что этот инцидент не представляет угрозы для Москвы. Виктор Литовкин обратил внимание на Румынию, представители которой присутствовали на саммите в Киеве. Он назвал страну второй после Польши перевалочной базой для военных грузов НАТО. После Румынии они идут на Украину.
Зеленский выступил с речью на саммите в Киеве. Во время изречений он оговорился и внезапно перешел на русский язык. После инцидента бывший комик заметно замешкался. Зеленский рассуждал о помощи Евросоюза и Соединенных Штатов Киеву. В моменте он забыл украинский и решил использовать русское слово «взгляд» вместо «погляд».
Как отмечает Der Spiegel, союзники Украины теряют веру в победу страны. В «коалиции желающих» остается все меньше государств, готовых помогать Киеву, утверждает журнал. Лидеры ряда стран сомневаются в успехе поддержки Украины. По данным журнала, среди государств Восточной Европы военная помощь вызывает особое отторжение. В 2026 году останется всего 14 готовых активно поддерживать Украину государств.