Только Сербия не одобрила антироссийскую декларацию по итогам саммита в Киеве: что содержит документ

Военный обозреватель Виктор Литовкин прокомментировал визит Александра Вучича в Киев. Он призвал не судить поступок президента Сербии, так как он уже покидает пост. По мнению военного обозревателя, Александр Вучич пытался наладить отношения с Евросоюзом, при этом в НАТО страна не стремится. Он считает, что этот инцидент не представляет угрозы для Москвы. Виктор Литовкин обратил внимание на Румынию, представители которой присутствовали на саммите в Киеве. Он назвал страну второй после Польши перевалочной базой для военных грузов НАТО. После Румынии они идут на Украину.