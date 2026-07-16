Черемушкин рассказал о риске для спортсменов заболеть раком, как Куклева

Скончавшаяся в 53 года от рака олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева завершила спортивную карьеру в 2003 году из-за хронической травмы руки. В эксклюзивном комментарии aif.ru кандидат медицинских наук, врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, могут ли спортивные травмы и колоссальные перегрузки запустить развитие злокачественных опухолей.
По словам специалиста, сама по себе травма не вызывает рак у абсолютно здорового человека. Однако ситуация кардинально меняется, если в организме уже присутствует скрытая опухоль.
«Говорить, что спортсмен при обычной нагрузке рискует больше здорового человека, не приходится. Но риски резко возрастают, когда опухоль уже сформировалась, а её не увидели. В таких случаях травма может спровоцировать быстрое прогрессирование заболевания. Мы часто видим так называемый патологический перелом: кость ломается в том месте, где уже развивалось новообразование», — объясняет Черемушкин.
Онколог также обратил внимание на возрастные особенности. Молодые спортсмены находятся в зоне риска появления опухолей, характерных именно для периода бурного развития скелета. С этим связана и особая уязвимость опорно-двигательного аппарата.
«В молодом возрасте, когда только закладывается и быстро формируется каркас тела, преобладают опухоли из соединительной ткани: костные саркомы, саркомы мягких тканей, лимфомы. При быстром делении клеток могут появиться остеогенные саркомы, фибросаркомы. А профессиональный спорт — это всегда фантастический износ перегруженных зон. У таких людей часто сильно страдает именно опорно-двигательный аппарат», — резюмировал Черемушкин.
Как сообщалось, Галина Куклева ушла из жизни 14 июля. Спортсменка, заслужившая признание как выдающийся атлет и влиятельный педагог, долгие годы боролась с тяжелым онкологическим заболеванием. В последние два месяца ее состояние резко ухудшилось, поэтому ей требовалось применение сильнодействующих препаратов и поддерживающей терапии, однако болезнь не поддалась лечению.
Куклева стала олимпийской чемпионкой, завоевав золотую медаль в спринте на 7,5 км в 1998 году в Нагано. Она трижды побеждала на чемпионатах мира в эстафетных гонках, является 23-кратной победительницей различных этапов Кубка мира.
Карьеру на высшем уровне Куклева была вынуждена завершить в 2003 году в связи с хронической травмой руки. Длительное лечение в специализированных медицинских центрах не принесло ожидаемых результатов, поэтому спортсменка приняла решение уйти из профессионального биатлона. Однако этот переход не стал окончанием ее профессиональной реализации.
Она поступила в Тюменский государственный университет, который окончила с красным дипломом, успешно защитила диссертацию и получила ученую степень профессора.