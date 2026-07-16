Черемушкин рассказал о риске для спортсменов заболеть раком, как Куклева

«Говорить, что спортсмен при обычной нагрузке рискует больше здорового человека, не приходится. Но риски резко возрастают, когда опухоль уже сформировалась, а её не увидели. В таких случаях травма может спровоцировать быстрое прогрессирование заболевания. Мы часто видим так называемый патологический перелом: кость ломается в том месте, где уже развивалось новообразование», — объясняет Черемушкин.