Проекты фасадов нового музтеатра в Хабаровске выставят на голосование

Комиссия выбрала шесть проектов с наибольшим количеством баллов и один, который получил чуть меньше голосов, но очень понравился экспертам. В итоге жители края смогут выбрать лучший из двух дизайнерских решений из Хабаровска, двух из Москвы и по одному из Санкт-Петербурга, Якутска и Владивостока. Голосование пройдёт на портале «Госуслуги», о дате проведения опроса в правительстве Хабаровского края сообщат позже.