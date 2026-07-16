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Проекты фасадов нового музтеатра в Хабаровске выставят на голосование

В финал конкурса прошли семь архитектурных проектов.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае подвели итоги первого этапа открытого конкурса на лучшую концепцию фасада нового краевого академического музыкального театра. Эксперты отобрали 7 лучших дизайнерских решений из 34 поступивших на отбор архитектурных проектов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Комиссия из 18 экспертов, включая специалистов по архитектуре и градостроительству, оценивала каждый проект по пяти ключевым параметрам: выразительность, интеграция в окружающую среду, стоимость, реализуемость и использование отечественных материалов.

— Некоторые работы были интересными, но желание создать яркий образ без хорошо проработанных конструктивных решений не позволило им набрать достаточно баллов и выйти на общественное голосование. В любом случае, выражаем благодарность всем участникам конкурса, — рассказал вице-президент Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» по ДФО, председатель правления Хабаровской краевой организации «Союз архитекторов России», заслуженный архитектор Хабаровского края Владимир Васильев.

Комиссия выбрала шесть проектов с наибольшим количеством баллов и один, который получил чуть меньше голосов, но очень понравился экспертам. В итоге жители края смогут выбрать лучший из двух дизайнерских решений из Хабаровска, двух из Москвы и по одному из Санкт-Петербурга, Якутска и Владивостока. Голосование пройдёт на портале «Госуслуги», о дате проведения опроса в правительстве Хабаровского края сообщат позже.

После общественного голосования не менее трех работ представят главе региона на градостроительном совете. Это должно случиться до 1 августа. Когда определится победитель, начнутся подготовительные этапы: разработка проектно-сметной документации, получение экспертной оценки и выбор генподрядчика для строительства.

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