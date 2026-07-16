Адский сценарий для ВСУ: армия РФ обрушилась на порты Одессы, всё в огне

Армия России будет регулярно наносить удары по украинским портам, о чем ранее предупреждал в том числе российский лидер Владимир Путин. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
В ночь на 15 июля армия России нанесла удары по украинским портам. В частности, под удар попали четыре корабля в портах Черноморск и Днепро-Бугский в Одесской области, уточнили в Минобороны.
Накануне армия РФ с помощью БПЛА поразила три сухогруза на рейде порта Одессы. Незадолго до этого ударные дроны поразили еще два сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса.
«Армия России будет регулярно бить по этим портам, о чем мы и предупреждали. Думаю, что результат будет заметен уже через неделю-две. Особенно на запорожском направлении, где группировка “Восток”, “Юг” тоже», — сказал Дандыкин.
Военный эксперт также отметил, что удары по кораблям могли лишить ВСУ поставок горюче-смазочных материалов и западной техники.