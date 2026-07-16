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Невиданный масштаб возмездия: Киев и Одесса воют от ответа за атаки на РФ

Военный эксперт Кондратьев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал об ударах российских сил по объектам ВСУ в ответ на атаки беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные наносят ежедневные системные удары по военной и критической энергетической инфраструктуре Украины, включая портовую инфраструктуру в Одессе в ответ на атаки беспилотников. Об этом в эксклюзивной беседе с aif.ru заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Эксперт подчеркнул, что удары ВС РФ носят комплексный характер и наносятся с помощью ракет и БПЛА. Он отметил, что не стоит рассматривать их как отдельные «удары возмездия» — это планомерная работа министерства обороны.

«Россия ежедневно наносит удары по военной и критической энергетической инфраструктуре, в том числе портовой в Одессе, вооруженных сил Украины. Здесь вопрос не в том, чтобы ждать ударов возмездия. Министерство обороны делает это ежедневно и системно. Атаки комплексные — это ракетные удары, совмещенные с ударами беспилотников», — сказал Кондратьев.

Ранее Кондратьев назвал две точки запуска беспилотников на Тулу, а также сказал, откуда запускали БПЛА на Воронеж.

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