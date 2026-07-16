Сергей Кравчук положительно оценил работу угольного терминала в Ванино

Мэр краевой столицы и председатель Совета муниципальных образований Хабаровского края Сергей Кравчук побывал на предприятии «Дальтрансуголь», ознакомившись с производственным процессом. Это предприятие вносит серьезный вклад в бюджет Ванинского района, занимаясь перевалкой и транспортировкой угля. Сегодня в компании работают около 700 человек, а само предприятие показывает хорошие результаты. Так, по итогам прошлого года грузооборот терминала достиг рекордных 19,6 млн тонн, что на 35,21% выше уровня 2024 года. Но самое главное — на предприятии делается очень много для сохранения экологии. В частности, в терминале имеется станция мониторинга воздуха, на которой все датчики исправно работают в круглосуточном режиме. Кроме того, внедрение передовых технологий пылеподавления помогает решать эту проблему почти полностью — на 99,3%. Сергей Кравчук лично убедился в том, что при разгрузке вагонов угольная пыль в воздухе отсутствовала. «Главное достижение предприятия — это его сплоченная и нацеленная на результат команда. Пообщавшись с сотрудниками, я лично убедился, что здесь работают настоящие профессионалы своего дела. Люди рассказали мне о работе своего предприятия, а также поделились своими переживаниями со мной», — сказал Сергей Кравчук. В частности, люди спрашивали председателя Совета муниципальных образований Хабаровского края про дефицит топлива на местных заправках, на что Сергей Кравчук ответил, что Комсомольский НПЗ уже возобновил работу после планового ремонта и начал поставлять топливо на АЗС, поэтому в ближайшее время ситуация должна постепенно наладиться. Также жители Ванино просили активировать усилия по расселению аварийного жилья. В частности, жительница Ванино Ирина Курныкина пожаловалась на то, что ее дом уже много лет не могут признать аварийным, хотя он находится в плохом состоянии. Сергей Кравчук пообещал разобраться в этом вопросе и помочь жителям с расселением.