Хабаровчанке вернут 700 тысяч рублей, «инвестированные» в карман мошенников

Аферисты связались с женщиной осенью 2024 года и предложили вложиться в «доходный проект». Уговоры и посулы сработали: пенсионерка поверила незнакомцам и отправила деньги на указанный ими счёт. Но ни обещанного дохода, ни собственных средств она с тех пор так и не увидела, поэтому была вынуждена обратиться в надзорное ведомство.