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Хабаровчанке вернут 700 тысяч рублей, «инвестированные» в карман мошенников

Деньги взыскали с дроппера, на чей счёт поступила сумма.

В Хабаровске 62-летняя пенсионерка через суд добилась возврата денег, которые перевела мошенникам после обещаний заработка на инвестициях. В её интересах выступила прокуратура Краснофлотского района, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Аферисты связались с женщиной осенью 2024 года и предложили вложиться в «доходный проект». Уговоры и посулы сработали: пенсионерка поверила незнакомцам и отправила деньги на указанный ими счёт. Но ни обещанного дохода, ни собственных средств она с тех пор так и не увидела, поэтому была вынуждена обратиться в надзорное ведомство.

После обращения потерпевшей прокуратура проверила обстоятельства хищения и выяснила, кому ушёл перевод. Чтобы вернуть деньги, прокурор подал иск к дропперу, на чей счёт поступила сумма. Суд согласился с требованиями и постановил взыскать в пользу хабаровчанки около 730 тысяч рублей: в сумму вошли и сами похищенные деньги, и проценты за пользование чужими средствами.

Решение пока не вступило в законную силу. Прокуратура намерена проследить за ходом его исполнения.