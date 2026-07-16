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Марочко: Российские войска вплотную подошли к Ровному

Продвижение российских подразделений в районе юго-западнее Воздвижевки привело к выходу к селу Ровное в Запорожской области. По словам военного эксперта Андрея Марочко, украинские военнослужащие оставили этот населённый пункт и отошли к Долинке. Об этом пишет ТАСС.

Источник: Life.ru

Марочко отметил, что изменения на данном участке произошли в течение последних суток. По его данным, российские силы смогли приблизиться к Ровному, после чего находившиеся там подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) покинули позиции.

А ранее Андрей Марочко заявил, что российские войска зашли глубоко в оборону Вооружённых сил Украины у Любицкого в Запорожской области и развивают наступление на запад. Эксперт добавил, что северо-восточнее Любицкого российские бойцы развивают успех в западном направлении, наступая с Рождественского, юго-западнее Воздвижевки идёт расширение зоны контроля.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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