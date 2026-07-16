Хабаровским НКО дадут до 3 млн рублей на помощь ветеранам спецоперации

Деньги разрешается направить на реабилитацию ветеранов, помощь с возвращением к мирной жизни и трудоустройством, профессиональное переобучение и психологическую поддержку. Участвовать в конкурсе могут организации, которые уже работают с демобилизованными военнослужащими и их близкими.