Хабаровским НКО дадут до 3 млн рублей на помощь ветеранам спецоперации

Социально ориентированные некоммерческие организации Хабаровского края могут получить до трёх миллионов рублей на проекты для участников СВО и их семей. Заявки принимают до 22 июля, сообщили в министерстве внутренней и информационной политики региона.
Деньги разрешается направить на реабилитацию ветеранов, помощь с возвращением к мирной жизни и трудоустройством, профессиональное переобучение и психологическую поддержку. Участвовать в конкурсе могут организации, которые уже работают с демобилизованными военнослужащими и их близкими.
С 2025 года такие НКО получают статус социально ориентированных. Он даёт право претендовать не только на финансовую, но и на имущественную помощь от государства и муниципалитетов.
Субсидию выделят по итогам конкурса на конкретный социально значимый проект. Максимальный размер поддержки для одной организации составит три миллиона рублей.
Подать документы необходимо через личный кабинет в системе «Электронный бюджет». Уточнить требования к участникам можно в краевом министерстве внутренней и информационной политики по телефону 8 4212 30−09−49.