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Хабаровским НКО дадут до 3 млн рублей на помощь ветеранам спецоперации

Участвовать в конкурсе могут организации, которые уже работают с демобилизованными военнослужащими и их близкими.

Социально ориентированные некоммерческие организации Хабаровского края могут получить до трёх миллионов рублей на проекты для участников СВО и их семей. Заявки принимают до 22 июля, сообщили в министерстве внутренней и информационной политики региона.

Деньги разрешается направить на реабилитацию ветеранов, помощь с возвращением к мирной жизни и трудоустройством, профессиональное переобучение и психологическую поддержку. Участвовать в конкурсе могут организации, которые уже работают с демобилизованными военнослужащими и их близкими.

С 2025 года такие НКО получают статус социально ориентированных. Он даёт право претендовать не только на финансовую, но и на имущественную помощь от государства и муниципалитетов.

Субсидию выделят по итогам конкурса на конкретный социально значимый проект. Максимальный размер поддержки для одной организации составит три миллиона рублей.

Подать документы необходимо через личный кабинет в системе «Электронный бюджет». Уточнить требования к участникам можно в краевом министерстве внутренней и информационной политики по телефону 8 4212 30−09−49.