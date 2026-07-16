Депутат Железняк: На Украине призывают к новому майдану после отставки Федорова

На Украине стали раздаваться призывы к новому майдану после решения украинского президента Владимира Зеленского отправить в отставку главу Министерства обороны Михаила Федорова. На это в среду, 15 июля, обратил внимание депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
— У этой власти было две неизменные традиции: каждую осень и весну готовиться к выборам… невозможным из-за конфликта с РФ; каждым летом увольнять Дениса Шмыгаля. Но появилась и третья традиция — своими абсолютно эгоистическими решениями приводить к митингам, — написал он в Telegram-канале.
Так парламентарий отреагировал на призыв украинского военного медика Дмитрия Козятинского выйти в четверг, 16 июля, на митинг в центре Киева из-за отставки Федорова, передает РИА Новости.
— Призываю всех неравнодушных выйти завтра в 9:01 на площадь Франко и показать Зеленскому, что мы против постоянных перестановок в правительстве и замены эффективных министров удобными приспособленцами, — написал он в соцсети.
Ранее Михаил Федоров объявил о том, что покидает пост главы Минобороны Украины. Он подвел итоги своей работы в ведомстве, перечислив как реализованные проекты, так и задачи, которые не удалось выполнить.