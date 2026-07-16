Депутат Железняк: На Украине призывают к новому майдану после отставки Федорова

— У этой власти было две неизменные традиции: каждую осень и весну готовиться к выборам… невозможным из-за конфликта с РФ; каждым летом увольнять Дениса Шмыгаля. Но появилась и третья традиция — своими абсолютно эгоистическими решениями приводить к митингам, — написал он в Telegram-канале.