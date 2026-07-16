В Красноярске отметят Единый День фольклора на острове Татышев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 17 июля в Красноярске пройдет День фольклора в рамках общероссийской акции «Единый День фольклора». Основные мероприятия развернутся на острове Татышев.
Праздничный день начнется в 12:00 в Государственном центре народного творчества на улице Ленина, 167. Здесь состоится презентация сборника Н. А. Новоселовой «Весенне-летние хороводы Тасеевского и Бирилюсского районов Красноярского края», посвященного сохранению и изучению фольклорного наследия региона.
Во второй половине дня праздник продолжится на острове Татышев. В 15:30 у Виноградовского моста со стороны Красноярской краевой филармонии начнется сбор участников торжественного шествия в народных костюмах. В 15:40 колонна творческих коллективов отправится по маршруту через Виноградовский мост к площадке «Маленький Татышев».
С 16:00 до 20:00 здесь пройдет большой концерт с участием ведущих фольклорных коллективов Красноярского края. На сцену выйдут ансамбли «Денница», «Пимочки», «Теплые ключи», «Медовый спас», «Прялица», «Губерния», «Туесок» и другие исполнители.
Гостей праздника также ждут выставка-ярмарка ремесленных изделий и мастер-классы по традиционным народным ремеслам. Посетители смогут познакомиться с кузнечным делом, чеканкой древнерусских монет, изготовлением обереговых кукол, ткачеством и лоскутным шитьем.
Отдельной частью программы станут «Традиционные забавы» — народные игры, частушечные состязания, переплясы и хороводы для детей и взрослых.
Завершит праздничный день специальная музыкальная программа «Сибирский календарь — Сибирская вечора». С 19:00 до 20:00 на сцене выступит ансамбль народной песни «Сибирская вечора».
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