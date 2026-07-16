В Красноярске отметят Единый День фольклора на острове Татышев

Во второй половине дня праздник продолжится на острове Татышев. В 15:30 у Виноградовского моста со стороны Красноярской краевой филармонии начнется сбор участников торжественного шествия в народных костюмах. В 15:40 колонна творческих коллективов отправится по маршруту через Виноградовский мост к площадке «Маленький Татышев».