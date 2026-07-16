Депутаты потребовали ускорить ремонт моста у Комсомольска-на-Амуре

Депутаты Хабаровского края призвали сократить сроки капитального ремонта моста на 170-м километре подъезда к Комсомольску-на-Амуре. Переправа связывает город Юности с другими территориями региона, поэтому затягивание работ отражается на движении по важной трассе, сообщили в Законодательной думе края.
Контракт заключили в 2024 году и рассчитывали завершить к концу 2026-го. Однако уже после начала ремонта подрядчик столкнулся с нехваткой в регионе металла нужной марки и обнаружил дополнительные повреждения конструкций, из-за чего объём работ пришлось пересматривать.
Ускорить процесс мешает и устройство самого моста: движение идёт только по одной полосе в каждом направлении, поэтому строителям приходится ремонтировать переправу, не перекрывая её полностью. Монтаж и окраску конструкций вдобавок ведут на значительной высоте.
Краевые власти ранее обратились в федеральное дорожное управление «Дальний Восток» с просьбой найти возможность закончить ремонт раньше. На совещании в региональном парламенте заказчику и подрядчику вновь предложили пересмотреть график и максимально сократить задержки.
Депутаты также потребовали заранее предупреждать водителей о перекрытиях и изменениях схемы движения. Информацию о ходе ремонта намерены держать на постоянном контроле.