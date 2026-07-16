Депутаты потребовали ускорить ремонт моста у Комсомольска-на-Амуре

Контракт заключили в 2024 году и рассчитывали завершить к концу 2026-го. Однако уже после начала ремонта подрядчик столкнулся с нехваткой в регионе металла нужной марки и обнаружил дополнительные повреждения конструкций, из-за чего объём работ пришлось пересматривать.