Не работает терминал — ваша проблема? Что обязан пассажир, а что — водитель

Истории, когда пассажиров просят перевести деньги на личную банковскую карту или пытаются решить проблему неисправного терминала за их счёт, время от времени повторяются в разных городах страны. Чаще всего такие ситуации заканчиваются обычным спором, но иногда затрагивают детей, пожилых людей или тех, кто просто оказался без наличных денег.