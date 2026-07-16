Не работает терминал — ваша проблема? Что обязан пассажир, а что — водитель

«Терминал не работает — платите наличными». С подобной ситуацией на днях столкнулся хабаровский школьник. По словам родителей, водитель заявил, что банковский терминал неисправен, предложил сначала рассчитаться наличными, а когда выяснилось, что денег у ребёнка нет, потребовал перевести стоимость поездки на свою личную банковскую карту.
Подобные истории жители Хабаровского края обсуждают уже не первый год. Пассажиры рассказывают о требованиях оплатить проезд повторно, перевести деньги по номеру телефона или даже о случаях, когда водители отказывались выпускать людей на нужной остановке. Что в таких ситуациях говорит закон и как защитить свои права, разбирался hab.aif.ru вместе с юристом Данилой Шундриком.
Обязан ли пассажир искать наличные?
Нет.
Если перевозчик предусмотрел возможность безналичной оплаты, но терминал оказался неисправен, это ещё не означает, что пассажир обязан срочно искать наличные деньги или соглашаться на перевод средств на личную банковскую карту водителя.
Закон РФ «О защите прав потребителей» требует, чтобы услуги оказывались качественно (статья 4). Если перевозчик заявил возможность безналичной оплаты, но не обеспечил её из-за неисправного терминала, ответственность за этот технический недостаток лежит на перевозчике, а не на пассажире.
Кроме того, статья 16.1 этого же закона обязывает исполнителя предоставить потребителю возможность оплаты услуг в безналичном порядке, если такая обязанность предусмотрена законодательством. Следовательно, перевозчик не вправе перекладывать последствия неисправности оборудования на пассажира.
Иными словами, человек не обязан искать банкомат, занимать деньги у других пассажиров или переводить стоимость поездки на личную банковскую карту водителя только потому, что терминал перестал работать.
При этом согласно статье 20 Федерального закона № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» заключение договора перевозки подтверждается билетом либо кассовым чеком с реквизитами билета. Именно поэтому расчёт должен позволять подтвердить, что денежные средства поступили перевозчику, а не частному лицу.
Важно.
Неисправный терминал сам по себе не означает, что пассажир отказался оплачивать проезд. Если человек готов рассчитаться предусмотренным способом, но не может сделать этого из-за неисправности оборудования перевозчика, такая ситуация сама по себе ещё не свидетельствует о намерении уклониться от оплаты.
Законно ли переводить деньги водителю на личную карту?
Нет.
«Действующее законодательство не предусматривает перевод денежных средств на личную банковскую карту водителя как установленный способ оплаты проезда», — пояснил Шундрик.
Поэтому пассажир вправе отказаться от такого варианта расчёта. После перевода на личную карту невозможно получить билет или кассовый чек, подтверждающий оплату перевозчику, а при возникновении спора доказать факт оплаты значительно сложнее.
Фактически пассажир не отказывается оплачивать поездку. Напротив, он выражает готовность исполнить свою обязанность, однако сделать это предусмотренным законом способом не может из-за неисправности оборудования перевозчика. Перекладывать последствия такой ситуации на пассажира законодательство не позволяет.
Риск невозможности принять оплату из-за неисправности оборудования несёт перевозчик, поскольку именно он обязан обеспечить возможность оплаты проезда предусмотренным способом.
Кроме того, деньги в этом случае поступают не перевозчику напрямую, а физическому лицу. Поэтому у пассажира возникает вполне закономерный вопрос: будет ли такая поездка вообще считаться оплаченной.
Может ли водитель не выпускать пассажира?
Нет.
Таких полномочий у водителя нет. Ни Федеральный закон № 259-ФЗ, ни действующие Правила перевозок пассажиров не дают водителю права удерживать человека в автобусе, блокировать двери или намеренно проезжать нужную остановку только из-за спора об оплате.
Особую защиту закон предоставляет детям. Согласно части 22 статьи 20 Федерального закона № 259-ФЗ, запрещается высаживать из автобуса без сопровождения совершеннолетнего пассажира, не достигшего 16-летнего возраста, который не подтвердил оплату проезда либо право на бесплатный или льготный проезд.
Если же водитель не просто отказывается выпустить ребёнка, а удерживает его в салоне и увозит дальше нужной остановки, такие действия могут получить уже иную правовую оценку — в зависимости от обстоятельств произошедшего.
Что делать ребёнку, если водитель требует наличные или не выпускает из автобуса?
Даже если ваш сын или дочь каждый день ездят одним и тем же маршрутом и подобных ситуаций никогда не возникало, лучше заранее договориться, как действовать, если водитель требует наличные деньги, перевод на личную карту или отказывается выпускать из автобуса.
Ребёнок в такой ситуации почти всегда теряется. Особенно если водитель говорит уверенно, требует немедленно оплатить проезд или отказывается открывать двери. Поэтому родителям лучше заранее обсудить с детьми, как действовать в подобных случаях. Простая фраза: «Я сейчас позвоню маме или папе» — нередко сама по себе меняет поведение взрослого.
Если в автобусе возник спор из-за оплаты, главное — не паниковать и не вступать в конфликт с водителем.
Юрист советует заранее объяснить детям несколько простых правил:
не молчать, если возникла спорная ситуация, а сразу сообщить водителю, что вы позвоните родителям;
если есть возможность — сразу позвонить родителям или другому близкому взрослому и включить громкую связь;
не соглашаться переводить деньги на личную банковскую карту водителя со своего телефона, если родители заранее не договаривались поступать именно так;
спокойно объяснить, что наличных денег нет, а оплатить поездку другим способом не получается;
не пытаться силой открыть двери автобуса и не вступать в конфликт с водителем;
если водитель не выпускает из автобуса, по возможности сообщить родителям номер маршрута, направление движения и ближайшую остановку;
если ребёнок чувствует угрозу или автобус увозит его всё дальше от нужной остановки, можно позвонить по телефону 112.
После происшествия родителям стоит записать номер маршрута, государственный номер автобуса, дату, время и как можно скорее обратиться к перевозчику, а при необходимости — в полицию.
Данил Шундрик советует обсуждать подобные ситуации заранее. Как ребёнка учат переходить дорогу на зелёный сигнал светофора или не разговаривать с незнакомцами, так же стоит объяснить ему, что делать, если водитель требует наличные, перевод на личную карту или отказывается выпускать из автобуса. Такие простые договорённости могут помочь ребёнку не растеряться и избежать опасной ситуации.
Что делать пассажиру?
Если водитель требует наличные деньги или перевод на личную банковскую карту, прежде всего стоит сохранять спокойствие и не вступать в конфликт. Даже если водитель неправ, не стоит силой открывать двери автобуса, хватать его за одежду или пытаться самостоятельно «восстановить справедливость». Гораздо эффективнее зафиксировать нарушение и впоследствии обратиться с жалобой.
Юрист рекомендует:
попросить предоставить возможность оплатить проезд способом, предусмотренным перевозчиком;
уточнить, почему терминал не работает и кто является перевозчиком;
не переводить деньги на личную банковскую карту водителя, если такой способ оплаты вас не устраивает;
по возможности записать номер маршрута, государственный регистрационный знак автобуса, дату, время и место происшествия;
сфотографировать терминал, салон автобуса или информационные таблички, если это можно сделать без конфликта;
попросить контакты свидетелей среди других пассажиров;
если водитель препятствует выходу из автобуса, при необходимости позвонить по телефону 112 или в полицию.
После поездки можно обратиться с жалобой перевозчику, в управление транспорта администрации Хабаровска, а если имеются признаки незаконного удержания, угроз или применения силы — в правоохранительные органы.
Данила Шундрик, юрист:
"Пассажир действительно обязан оплатить проезд. Однако это не означает, что он обязан соглашаться на любой способ оплаты, который предлагает водитель.
Если перевозчик оборудовал автобус терминалом для безналичного расчёта, но тот оказался неисправен, последствия такой неисправности не могут быть переложены на пассажира.
Статья 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» требует оказывать услуги надлежащего качества, а статья 16.1 обязывает исполнителя обеспечить возможность безналичной оплаты, если такая обязанность предусмотрена законодательством. Если перевозчик этого не сделал, требовать от пассажира искать наличные деньги или переводить средства на личную банковскую карту водителя неправомерно.
Закон также защищает несовершеннолетних. Часть 22 статьи 20 Федерального закона № 259-ФЗ прямо запрещает высаживать из автобуса ребёнка младше 16 лет, который едет без сопровождения взрослого, даже если он не подтвердил оплату проезда. Тем более водитель не вправе удерживать ребёнка в салоне против его воли".
Истории, когда пассажиров просят перевести деньги на личную банковскую карту или пытаются решить проблему неисправного терминала за их счёт, время от времени повторяются в разных городах страны. Чаще всего такие ситуации заканчиваются обычным спором, но иногда затрагивают детей, пожилых людей или тех, кто просто оказался без наличных денег.
Юрист напоминает: неисправный терминал — это проблема перевозчика, а не пассажира. Человек не становится нарушителем только потому, что оборудование, которое должен был обеспечить перевозчик, оказалось неисправным.
Особенно важно заранее обсудить подобные ситуации с детьми. Для ребёнка водитель автобуса — взрослый человек, требованиям которого он, как правило, доверяет и подчиняется. Поэтому ребёнок должен знать: если возник спор из-за оплаты проезда, не нужно паниковать или чувствовать себя виноватым. Лучше сразу позвонить родителям, спокойно рассказать, что произошло, и помнить, что решать подобные вопросы обязаны взрослые.