Семь проектов фасада музыкального театра отобрали в Хабаровске

Министерство строительства края подвело итоги открытого конкурса на архитектурную концепцию фасада Хабаровского музыкального театра. Среди 34 проектов из 11 городов экспертное жюри отобрало 7 (это работы участников из Хабаровска, Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга и Якутска). Конкурс проходил с 3 июня по 6 июля. Комиссия из 18 экспертов оценивала выразительность, интегрированность в среду, стоимость, реалистичность и применение отечественных материалов. «Считаю, что конкурс удался. Мы посмотрели 34 работы. Среди представленных проектных решений есть безусловные лидеры, есть сильные работы. Одним из критериев была реалистичность — чтобы проект можно было воплотить. Некоторые работы были интересными, но без проработанных конструктивных решений не набрали достаточно баллов», — отметил председатель жюри, заслуженный архитектор края Владимир Васильев. Жители края смогут выбрать понравившийся вариант на портале «Госуслуги» в ближайшее время. Не менее трех проектов с наибольшей поддержкой представят губернатору на градостроительном совете не позднее 1 августа. Затем начнется разработка проектно-сметной документации и поиск подрядчика.