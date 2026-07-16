Квадроцикл доверили 10 летнему ребенку в Хабаровском крае

Как сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края, мальчик, являющийся учеником 3 го класса, передвигался на квадроцикле по улицам посёлка. В качестве обоснования своих действий женщина указала, что нужно было срочно съездить за телефоном. Ребёнок управлял транспортным средством без защитного шлема; о наличии у него прав речи не могло идти в силу возраста.