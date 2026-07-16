Россиянка рассказала о жизни в рабстве: ее заставляли делать одну вещь

Россиянку, некоторое время находившуюся в мошенническом центре в Мьянме, под угрозой убийства заставляли имитировать нормальную жизнь. Для этого ей периодически возвращали телефон и побуждали публиковать фотографии, которые свидетельствовали бы о том, что её жизнь якобы идёт обычным путём.
«Телефон мне иногда возвращали — обычно раз в день или раз в два дня. Но делалось это только для того, чтобы создать видимость, что со мной все в порядке. Мне говорили, что никто меня здесь не найдет, и что местные военные якобы сотрудничают с владельцами этих центров. Даже если я кому-то сообщу свое местоположение, меня просто перевезут в другой комплекс», — сказала россиянка РИА Новости.
По словам девушки, ей несколько раз разрешили даже позвонить маме.
Ранее россиянка, которую обманом вывезли в мошеннический центр в Мьянме, рассказала свою историю. Девушка познакомилась на сайте знакомств Tinder с китайцем, а спустя время узнала, что ее продали в рабство.
Напомним, в июне из мошеннических кол-центров, расположенных в приграничных районах Мьянмы, была вызволена группа российских граждан.