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Юран считает, что современных футболистов стало сложнее готовить психологически

Наставник «Урала» отметил, что современные игроки требуют большего внимания со стороны тренерского штаба.

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Современных футболистов стало сложнее готовить, чем 10−15 лет назад, поскольку у нового поколения изменились жизненные приоритеты. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер футбольного клуба «Урал» Сергей Юран.

«Изменились ценности. У моего поколения и тех, кто был до меня, на первом плане стояли футбол, цели и задачи. У нынешнего поколения, к сожалению, на первом плане стоит, сколько я буду получать, финансовая составляющая. В психологическом плане мы были подготовлены, а это поколение, конечно, сложнее — много приходится общаться и объяснять, что все идет от головы», — сказал Юран.

По словам тренера, современные игроки требуют большего внимания со стороны тренерского штаба. Он отметил, что сейчас приходится чаще объяснять футболистам важность настроя и отношения к делу.

Юран был назначен главным тренером «Урала» в июне 2026 года. Перед командой поставлена задача вернуться в Российскую премьер-лигу по итогам сезона.