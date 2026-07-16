Юран считает, что современных футболистов стало сложнее готовить психологически

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Современных футболистов стало сложнее готовить, чем 10−15 лет назад, поскольку у нового поколения изменились жизненные приоритеты. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер футбольного клуба «Урал» Сергей Юран.
«Изменились ценности. У моего поколения и тех, кто был до меня, на первом плане стояли футбол, цели и задачи. У нынешнего поколения, к сожалению, на первом плане стоит, сколько я буду получать, финансовая составляющая. В психологическом плане мы были подготовлены, а это поколение, конечно, сложнее — много приходится общаться и объяснять, что все идет от головы», — сказал Юран.
По словам тренера, современные игроки требуют большего внимания со стороны тренерского штаба. Он отметил, что сейчас приходится чаще объяснять футболистам важность настроя и отношения к делу.
Юран был назначен главным тренером «Урала» в июне 2026 года. Перед командой поставлена задача вернуться в Российскую премьер-лигу по итогам сезона.