Шокирующие потери у Красного Лимана: страшные новости поступают в Киев

Потери ВСУ с начала штурма Красного Лимана могли достигнуть 9 тысяч человек, сказал в эксклюзивной беседе с aif.ru полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
По данным военного эксперта, изначальная численность сил противника в городе была сопоставима с гарнизоном Константиновки. Однако из-за высоких потерь и дезертирства она значительно сократилась.
«Изначально боевиков у Красного Лимана было, наверное, тысяч десять. Конечно, сейчас уже цифры другие. Потому что очень многие самовольно покинули позиции, ударились в бега. А потери с начала штурма Красного Лимана могут быть в пределах 9 тысяч человек. В сутки противник сегодня может терять по 200−300 человек», — сообщил Матвийчук.
По его данным, основные силы ВСУ в городе разгромлены, а выжившие рассредоточились в пригородной зоне, удерживая позиции, далекие от полноценных укреплений.
«Город уже практически освобождён. Они занимают оборону в частных строениях, в садовых товариществах и на берегах реки. Снабжение идёт по воздуху: квадрокоптеры пытаются доставлять воду, медикаменты и боеприпасы», — обозначил Матвийчук.
Накануне начальник разведки 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии с позывным Кортес заявил об отходе основных сил ВСУ из Красного Лимана. В городе, по его словам, сейчас остаются лишь разрозненные группы врага, которые стараются смешаться с гражданскими и прячутся в жилых домах. Из-за этого на первый план выходит вопрос фильтрации противника.