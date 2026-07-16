Шокирующие потери у Красного Лимана: страшные новости поступают в Киев

«Изначально боевиков у Красного Лимана было, наверное, тысяч десять. Конечно, сейчас уже цифры другие. Потому что очень многие самовольно покинули позиции, ударились в бега. А потери с начала штурма Красного Лимана могут быть в пределах 9 тысяч человек. В сутки противник сегодня может терять по 200−300 человек», — сообщил Матвийчук.