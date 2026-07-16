В России усилят контроль за мигрантами: зачем иностранцев обяжут покупать телефоны

Российские власти намерены усилить контроль за перемещениями приезжающих в страну иностранных граждан. Для этого мигрантов обяжут покупать телефон. С помощью гаджета сотрудники силовых структур будут отслеживать местонахождение иностранцев. Об этом предупредил заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов в ходе заседания комитате Совфеда по международным делам.
Он прокомментировал инициативу. По словам замглавы МВД, мигранты не смогут сменить место жительства бесконтрольно, если у них будет указанный гаджет. У них также не будет возможности переехать из одного населенного пункта в другой и не известить об этом.
«Каждый мигрант, который приезжает сюда, особенно трудовые или надолго, при регистрации будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль», — пояснил Игорь Зубов.
Он отметил, что государство в таком случае сможет вовремя проинформировать мигранта об истечении срока нахождения в стране. Замглавы МВД также обосновал предложение возможностью властей сообщать иностранцам о необходимости прибыть куда-либо.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин также предупредил, что дискриминация и неповиновение законным требованиям пограничников могут стать основаниями для выдворения мигрантов из страны. В России расширят перечень статей, предусматривающих депортацию. Их число возрастет до 45. В список внесут нарушение прав и свобод человека в зависимости от пола, расы, национальности, языка и так далее.
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов между тем предложил ввести принцип трех «П» для мигрантов. Он расшифровывается как «пришел, поработал, попрощался». Сергей Миронов отметил, что стране не нужны излишняя бюрократия и сложные системы в миграционной сфере.
В этом году в России внесли изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Согласно документу, трудовые мигранты обязаны обеспечивать себя и членов своей семьи, проживающих в России и находящихся на иждивении. Иностранец должен финансово поддерживать родных на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента.